Na gradu Rihemberk bodo restavrirali kapelo

Nova Gorica, 30. maja - Novogoriška občina je v začetku leta na razpis ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih spomenikov prijavila restavratorsko-konservatorska dela na gradu Rihemberk. Na razpisu so bili uspešni in tako pridobili celotna potrebna sredstva za obnovo v višini okrog 38.000 evrov, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.