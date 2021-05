Deloitte: Vodje nabave zaradi pandemije z vse bolj kompleksno in strateško vlogo

Ljubljana, 30. maja - Vodje nabave imajo v luči pandemije covida-19 in posledičnih motenj v nabavnih verigah vse bolj kompleksno in strateško vlogo, ki je močno vpeta v celotno poslovanje organizacije, je pokazala raziskava družbe Deloitte. Obenem so vodje nabave prvič v zgodovini raziskave ocenili, da je njihova prednostna naloga spodbujanje učinkovitega poslovanja.