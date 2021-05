V večjem delu opozicije Janši očitajo kršenje zakonov in teptanje demokratičnih temeljev

Ljubljana, 26. maja - V večjem delu opozicije - LMŠ, SD, Levici in SAB in nepovezani poslanci - premierju Janezu Janši očitajo kršenje več zakonov, teptanje demokratičnih temeljev v državi, med drugim pritiske na medije in odtegnitev financiranja STA. Ostalim poslancem pa sporočajo, da je krivda tudi na tistih, ki Janši s podporo v DZ omogočajo tako početje.