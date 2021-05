Us, Sodja, Tomaževič in Jezovšek odslej v Tivoliju

Ljubljana, 26. maja - Potem ko so v SŽ Olimpiji v začetku tedna predstavili Mitjo Šivica, novega trenerja za naslednjo sezono, so danes na seznam okrepitev dodali še štiri igralce. V naslednji sezoni bodo dres ljubljanske ekipe nosili tudi vratar Žan Us ter napadalci Jaka Sodja, Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek.