Za slovenske mlekarne glavni mlečni izdelek konzumno mleko

Ljubljana, 29. maja - V Sloveniji redijo približno 99.200 krav molznic, največ mleka s kmetijskih gospodarstev pa se odkupi, leta 2019 so v mlekarnah predelali skoraj 91 odstotkov namolzenega mleka. Mlekarne v Sloveniji največ mleka predelajo v konzumno mleko, in sicer 35 odstotkov, so pred svetovnim dnevom mleka, 1. junijem, zapisali na državnem statističnem uradu.