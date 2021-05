Šketa: Razveljavitev postopka imenovanja evropskih tožilcev bi lahko bila arbitrarna in nezakonita

Ljubljana, 26. maja - Če bo vlada dejansko sprejela sklep, o katerem poročajo mediji, in razveljavila celoten postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, bi to po mnenju generalnega državnega tožilca Draga Škete lahko predstavljalo arbitrarni poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva ter odločitev, ki je nezakonita in v nasprotju z ustavo.