Na zdravniški zbornici znova poudarili pomen celovitega informiranja o cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 26. maja - Na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) so z današnjo novinarsko konferenco znova poudarili pomen strokovnega in celovitega informiranja o cepljenju proti covidu-19. Predsednica ZZS Bojana Beović je opozorila, da je moč in škoda dezinformacij in zlonamernih informacij še posebej velika, če ljudem niso na voljo prave, argumentirane informacije.