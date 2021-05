Pesmi Emily Bronte na dražbo za milijon funtov

New York, 26. maja - Na Sotheby's dražbi bodo julija ponudili rokopis pesmi angleške pesnice in pisateljice Emily Bronte, za katere si nadejajo med 800.000 in 1,2 milijona funtov. Na dražbi bodo tudi dela škotskega pesnika Roberta Burnsa ter druga dela priznanih britanskih literatov, ki so bila shranjena v več kot 100 let pozabljeni knjižnici Honresfield, piše BBC.