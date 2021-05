V Stični razstava o cistercijanih v tamkajšnjih krajih

Ivančna Gorica, 27. maja - V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo danes odprli občasno razstavo Cistercijani v mojem kraju. Razstavo, ki bo na ogled do 30. septembra, so skozi raziskovalne naloge oblikovali učenci tamkajšnjih šol. Prikazana je celotna zgodovina tamkajšnjega cistercijanskega samostana ter njegovega delovanja na gospodarskem in religioznem področju.