Pri obravnavi problematik s področja zdravja na Koroškem poudarili pomen sodelovanja

Ravne na Koroškem, 26. maja - Na različne problematike s področju zdravja na Koroškem je potrebno gledati celostno, izpostaviti in povezati je potrebno primere dobrih praks, saj zgledi vlečejo, več sodelovanja in partnerstev pa lahko prinese tudi več pozitivnih učinkov, so med drugim izpostavili govorniki na spletni konferenci koroških nevladnih organizacij.