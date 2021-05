Za uboj matere Kukanji 14 let in pol zaporne kazni

Nova Gorica, 26. maja - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je danes zaključilo ponovljeno sojenje Draganu Kukanji za povzročitev hudih telesnih poškodb in uboj ostarele matere. Sodni senat mu je izrekel 14 let in pol zaporne kazni. Državna tožilka se na razsodbo ne bo pritožila, napovedal pa jo je zagovornik Mitja Podgornik.