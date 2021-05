V Siriji odprli volišča za volitve, na katerih se nova zmaga obeta dosedanjemu predsedniku Asadu

Damask, 26. maja - V Siriji so se ob 7. uri zjutraj po lokalnem času odprla volišča za volitve, na katerih naj bi že četrtič slavil dosedanji predsednik Bašar al Asad. To so druge volitve od začetka desetletje dolge vojne v Siriji, ki je doslej zahtevala več kot 380.000 smrti.