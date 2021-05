V Indiji prvi primeri rumene plesni pri covidnih bolnikih

New Delhi, 26. maja - Iz Indije poročajo o novih oblikah nevarnih glivičnih okužb pri covidnih bolnikih. Zdravniki so namreč ta teden potrdili primer okužbe z rumeno plesnijo. Šlo naj bi za prvi primer te okužbe pri človeku. Že pred tem so iz države poročali o različnih oblikah mukormikoze, ki je prizadela predvsem bolnike, ki so okrevali po covidu-19.