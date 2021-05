Posadka Flying Bulls znova na mariborskem nebu

Maribor, 26. maja - Na mariborskem letališču bodo od danes do konca tedna znova hrumeli letalski motorji, saj bodo tam trenirale letalske posadke skupine The Flying Bulls. Gre za ekipo vrhunskih pilotov in njihovih pomočnikov, ki upravljajo floto 13 zrakoplovov iz različnih obdobij letalske zgodovine. Skupina je bogatejša za P51 Mustang iz časa druge svetovne vojne.