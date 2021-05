O zlorabah v športu je treba spregovoriti

Ljubljana, 26. maja - Na okrogli mizi o nadlegovanju in zlorabah v športu, ki jo je pripravila Evropska univerzitetna športna zveza (Eusa), je bil enoten zaključek, da je o nepravilnostih treba spregovoriti in jih tudi prijaviti, saj so že na voljo mehanizmi za sankcioniranje in njihovo odpravljanje. Pri nas in tudi na evropski ravni je vzpostavljena Žvižgalka.