Uveljavljena nova uredba za bolj varne medicinske pripomočke

Ljubljana, 26. maja - Z današnjim dnem se po vsej Evropi, tudi v Sloveniji, začenjajo uporabljati nova pravila EU za medicinske pripomočke. Z njimi se prenavlja več kot 25 let star zakonodajni okvir na tem področju in uvaja številne izboljšave, vse s ciljem zagotavljanje varnosti in kakovosti za bolnike ter večje preglednosti po vsej uniji.