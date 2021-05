Šolsko ministrstvo bo sofinanciralo izgradnjo prizidka k osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah, 30. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo sofinanciralo izgradnjo prizidka k osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah in rekonstrukcijo šolske kuhinje. Na razpisu za sofinanciranje projektov in naložb v vrtcih in osnovnih šolah v obdobju 2021-2024 je ministrstvo za projekt zagotovilo 568.182 evrov.