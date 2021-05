Japonski dnevnik poziva k odpovedi olimpijskih iger

Tokio, 26. maja - Japonski časnik Asahi Shimbun, uradni pokrovitelj tokijskih olimpijskih iger, je danes v uvodniku pozval odgovorne, naj odpovedo OI in jih opisal kot "grožnjo zdravju". Dnevnik v zapisu poziva japonskega predsednika vlade Yoshihideja Sugo in druge odgovorne, naj sprejmejo "mirno, objektivno oceno položaja in se odločijo za odpoved poletnih OI".