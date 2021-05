Po tragediji na žičnici pri jezeru Maggiore tri aretacije

Torino, 26. maja - Po nedeljski nesreči kabinske žičnice na severu Italije, ki je terjala 14 življenj, so bile v noči na danes po poročanju italijanskih medijev aretirane tri osebe - lastnik Luigi Nerini, direktor in vodja službe družbe Ferrovie del Mottarone, ki upravlja žičnico. Po zaslišanju so za trojico odredili pripor.