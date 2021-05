V Ljubljani na ogled prva razstava Majskega salona 2021 ZDSLU

Ljubljana, 26. maja - V Galeriji na Veselovem vrtu ZDSLU in Ateljeju Maraž-Brnik na Komenskega 8 bodo ob 19. uri odprli prvi del razstave Majskega salona 2021 ZDSLU / Risba in kip. Posvečena je umetniški keramiki. Drugi del razstave Majskega salona bo od 25. junija na ogled na več lokacijah v Kopru, posvečen bo risbi in skulpturi.