Na Ponikvi pri Šentjurju razstavi o Blažu Kocenu

Šentjur, 26. maja - Na Ponikvi pri Šentjurju so v kulturnem domu na ogled postavili razstavi, posvečeni Blažu Kocenu, in sicer filatelistično razstavo Blaž Kocen - velik didaktik in kartograf brez letnice avtorja Toneta Petka ter razstavo izdelkov učencev Osnovne šole Blaža Kocena Ponikva Kocen z nami - svet na dlani. Na ogled bosta do 24. julija.