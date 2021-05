Senat mariborske univerze potrdil interventne ukrepe za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa

Maribor, 26. maja - Člani senata Univerze v Mariboru so na seji v torek potrdili interventne ukrepe za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa in zaključek aktualnega študijskega leta. Med drugim so tujim študentom omogočili podaljšanje roka za predložitev obveznega dokazila o znanju slovenskega jezika, saj je bilo zaradi epidemije težje izvajanje tečajev.