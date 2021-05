Newyorške borze končale v rdečem

New York, 25. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so zaradi novih podatkov, ki so zgrešili pričakovanja o zaupanju potrošnikov, nekoliko padle. To gre deloma pripisati tudi zaskrbljenosti vlagateljev zaradi inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.