Delo o zunanji politiki EU (26. 5.)

Ljubljana, 25. maja - Peter Žerjavič v komentarju Vzhodne dileme evropske diplomacije piše o odzivu voditeljev EU na operacijo beloruskih oblasti za prisilni pristanek Ryanairovega letala in aretacijo novinarja Romana Protaseviča. Poudarja predvsem pomen diplomatskega področja v EU in pojasnjuje, da je to zaznamovano z negotovostjo.