Na obalo Anglije naplavilo tono kokaina

London, 25. maja - Na obalo južne Anglije je naplavilo skoraj tono kokaina. Številne zavojčke mamila so na plažah med Hastingsom in Newhawnom ob Rokavskem prelivu našli naključni sprehajalci. Količina mamil bi na črnem trgu dosegla vrednost okoli 80 milijonov funtov (več kot 92 milijonov evrov), so sporočili britanski kriminalisti.