Ljubljana, 25. maja - Referendum o noveli zakona o vodah bo 11. julija, torej teden dni pozneje od prvotnega predloga, je s tesno večino sklenil DZ. Nov datum so na izredni seji DZ predlagale koalicijske SDS, NSi in SMC, čemur so ostro nasprotovali v delu opozicije. Poslanci so bili razdeljeni tudi glede vsebine novele, iz obeh strani je bilo slišati očitke o zavajanju.