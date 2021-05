Primorske novice o stanju gospodarstva na Primorskem (26. 5.)

Koper, 25. maja - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Slabo, a ne za vse, piše o tem, kakšno je stanje primorskega gospodarstva, in poudarja, da je to v precej podobni situaciji kot gospodarstvo cele države. Opisuje, katere finančne posledice je prinesla epidemija covida-19 in kako bo, ko se bo ta končala.