Varnostni svet ZN v sredo o Belorusiji

New York, 25. maja - Varnostni svet Združenih narodov bo na pobudo Francije, Irske in Estonije v sredo razpravljal o Belorusiji, potem ko je režim predsednika Aleksandra Lukašenka v nedeljo z lažno grožnjo bombe prisilil letalo Ryanaira k pristanku v Minsku in aretiral kritičnega novinarja Romana Protaseviča.