Večji del opozicije tudi danes ostro nad kongresno resolucijo SDS

Ljubljana, 25. maja - V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB ostro obsojajo vsebino ene od petih kongresnih resolucij SDS, v kateri ta opozarja tudi na nevarnost Levice. V opoziciji trdijo, da stanje ni takšno, kot ga slika SDS, ampak da je SDS tista, ki ruši ustavni red in demokracijo. Menijo še, da gre za preusmerjanje pozornosti in iskanje krivca za aktualno stanje.