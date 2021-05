Družbe primorsko-notranjske regije kljub epidemiji ustvarile dobiček

Postojna, 25. maja - Družbe primorsko-notranjske regije so v letu 2020 kljub zaostrenim razmeram zaradi posledic epidemije covida-19 poslovale uspešno. Leto so zaključile z neto čistim dobičkom v višini slabih 55 milijonov evrov, kar je 10 odstotkov manj kot leto prej. Na uspešnost poslovanja gospodarstva v regiji so najbolj vplivale velike družbe.