Hodžić spet v Domžalah

Domžale, 25. maja - Potem ko je slovenski nogometni prvoligaš Domžale podaljšal pogodbo z vratarjem Ajdinom Mulalićem, so iz domžalskega kolektiva sporočili novo kadrovsko okrepitev. Za rumene bodo do konca sezone 2022/23 igral Nermin Hodžić, ki se v Domžale vrača po dveh letih igranja v Turčiji in Bosni in Hercegovini.