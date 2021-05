Ljubljanska borza: Največ prometa z delnicami Krke

Ljubljana, 25. maja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes opravili za 2,76 milijona evrov prometa. Največ ali 1,73 milijona ga je odpadlo na delnice Krke. Delnice Triglava so ob potrditvi dividende za lani pridobile 0,3 odstotka. Podražila se je večina pomembnejših delnic, razen delnic Krke in Cinkarne. Indeks SBI TOP je zrasel za 0,36 odstotka.