Minister Poklukar za okrepitev mandata in zmogljivosti WHO

Ženeva/Ljubljana, 25. maja - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes na zasedanju generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) izpostavil, da Slovenija kot odločna zagovornica multilateralizma priznava ključno vlogo WHO pri odzivanju na pandemijo covida-19 in vse druge globalne zdravstvene izzive ter se zavzel za okrepitev mandata in zmogljivosti WHO.