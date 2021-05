Obrt in podjetništvo letos z rekordnim številom zahtev vladi

Ljubljana, 25. maja - Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so na današnji seji potrdili letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva. Teh je rekordnih 170, med osrednjimi pa so ukrepi za omilitev posledic epidemije, kot so povračilo izgube prihodkov, podaljšanje ukrepov do konca leta ter znižanje davkov za najbolj prizadete.