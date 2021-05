Na Ljubljanskem gradu štirje večeri s festivalom Godibodi

Ljubljana, 26. maja - Na podlagi sprostitvenih ukrepov so na Ljubljanskem gradu pripravili festival sodobne avtorske in etno glasbe Godibodi. Festival bo tudi letos odprl prostor sveži in še ne uveljavljeni slovenski glasbi, ki ji bo v omejenem številu lahko prisluhnilo tudi občinstvo. Umetniški vodja Janez Dovč je v štiri večere sestavil osem koncertov.