Pleško trener Calcita Volleyja

Kamnik, 25. maja - Odbojkarji Calcita Volleyja, ki so minulo državno prvenstvo končali na tretjem mestu, nato pa osvojili pokal Slovenije, bodo v novi sezoni imeli novega trenerja. To bo Matija Pleško, ki je zadnji dve sezoni vodil ACH Volley, s Kamničani pa je kot igralec na začetku tega tisočletja osvojil tri naslove državnega prvaka in pokalno lovoriko.