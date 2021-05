Državni sekretar na posvetu o evropskem pristopu k stanovanjski politiki

Ljubljana, 25. maja - Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac je danes nagovoril udeležence spletnega posveta o evropskem pristopu k stanovanjski politiki. Spregovoril je predvsem o izzivih in rešitvah Slovenije na področju stanovanjske politike, še posebej v času epidemije covida-19, so sporočili z ministrstva.