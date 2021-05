Novogoriški kriminalisti preiskali zlorabo plačilnih kartic na spletu

Nova Gorica, 25. maja - Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave v maju zaključili kriminalistično preiskavo, v kateri so preiskovali zlorabo plačilnih kartic na spletu. Po preiskavi so kazensko ovadili 40-letnega ruskega državljana, ki začasno biva na območju Slovenije.