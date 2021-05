V Kopru odprli podzemno garažno hišo na Muzejskem trgu

Koper, 25. maja - Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo na Muzejskem trgu, ki bo razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro. V središču Kopra so tako pridobili novih 466 parkirnih mest, z umikom mirujočega prometa pa bo trg lahko spet postal središče urbanega dogajanja.