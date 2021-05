V novomeški bolnišnici bojazen, da ob pritisku covidnih bolnikov od drugod rednega dela ne bodo zmogli

Novo mesto, 25. maja - V Splošni bolnišnici Novo mesto se ob prilivu covidnih bolnikov iz drugih regij, krepi stiska ljudi, ki ne morejo do zdravnika na primarni ravni. To je povzročilo tudi krepitev pritiska na urgentni center, kar po oceni vodstva bolnišnice postaja iz dneva v dan večji problem, internistično urgentno službo pa so zato zapustili štirje internisti.