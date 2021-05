Andreji Peklar prva nagrada na razstavi otroške knjižne ilustracije v Šardži

Šardža, 25. maja - Umetnica Andreja Peklar je z ilustracijami iz avtorske slikanice Luna in jaz prejela prvo nagrado na mednarodni razstavi otroške knjižne ilustracije v Šardži. Slikanica o prijateljstvu med deklico in luno je izšla leta 2019 pri založbi KUD Sodobnost International in istega leta prejela nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico.