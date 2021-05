V okviru prenove Dunajske ceste v Ljubljani bodo stroje premaknili na druge odseke

Ljubljana, 25. maja - Zaradi prenove Dunajske ceste v Ljubljani bo od 26. maja do predvidoma 26. julija oviran promet na odseku od ulice Bežigrad do Vilharjeve ceste, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Od 27. maja do predvidoma 27. julija bo promet oviran tudi na odseku od Posavskega ulice do Samove ulice.