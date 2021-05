Na dogodku združenja hematologov izpostavili pomen ozaveščanja o amiloidozi

Ljubljana, 25. maja - Amiloidoza je redka bolezen, ki prizadene veliko organov, hkrati pa jo je zelo težko odkriti. Zato je pomembno, da zdravniki bolnika ne odslovijo prehitro in natančno spremljajo vse spremembe, so poudarili na današnjem dogodku za novinarje Združenja hematologov Slovenije. Izpostavili so nujnost, da se o bolezni v javnosti čim več govori.