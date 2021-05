35-letnik v Rušah v posebej prirejenem prostoru gojil konopljo.

Maribor, 25. maja - Policisti policijske postaje Ruše so z zbiranjem obvestil prišli do podatka, da 35-letni Mariborčan v stanovanjskem objektu v Rušah goji konopljo. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika so opravili hišno preiskavo, v kateri so odkrili prostor, posebej prirejen za gojenje te prepovedane droge.