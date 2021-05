Neto proizvodnja električne energije aprila za tretjino manjša kot aprila lani

Ljubljana, 25. maja - Neto proizvodnja električne energije je aprila letos znašala 737 GWh in je bila za 33 odstotkov manjša kot aprila lani in 44 odstotkov manjša kot marca letos. To je predvsem posledica aprilskega remonta v Nuklearni elektrarni Krško. V primerjavi z lanskim aprilom pa se je povečala oskrba z energenti, so danes sporočili iz statističnega urada.