Začetek glasovanja za najboljšo planinsko kočo 2021

Ljubljana, 25. maja - Spletni portal Siol.net je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije začel glasovanje za Naj planinsko kočo in Naj visokogorsko planinsko kočo. Bralci lahko izbirajo med 155 kočami, 29 visokogorskimi planinskimi postojankami in 127 planinskimi kočami. Prvi krog glasovanja bo trajal do 26. julija, drugi pa med 27. julijem in 3. septembrom.