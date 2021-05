Delničarjem Zavarovalnice Triglav 1,70 evra dividende na delnico

Ljubljana, 25. maja - Delničarji Zavarovalnice Triglav so na današnji skupščini sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička v višini 38,7 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,70 evra bruto na delnico, so sporočili iz Triglava.