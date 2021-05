Janša: Razprava o Belorusiji pokazala, da EU trdno stoji za svojimi vrednotami

Bruselj, 25. maja - Razprava o Belorusiji je pokazala, da EU trdno stoji za svojimi vrednotami. V svobodi beloruskega novinarja Romana Protaseviča je združen ves naš napor za to, da v Belorusiji pride do sprememb na bolje in da se "teroristični akti", kot je bila ugrabitev evropskega letala, v prihodnje ne bodo dogajali, je v Bruslju danes dejal premier Janez Janša.