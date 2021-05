Beloruska opozicija poziva ZDA in G7 k pritisku na režim

Vilnius/Washington, 25. maja - Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki živi v izgnanstvu v Litvi, je ZDA in skupino G7 pozvala h krepitvi pritiska na oblasti v Minsku, potem ko so te v nedeljo prestregle letalo prevoznika Ryanair v svojem zračnem prostoru in ga prisilile k pristanku ter nato aretirale beloruskega opozicijskega novinarja na krovu letala.