Vse več letalskih družb se izogiba Belorusiji

Pariz/Minsk, 25. maja - Vse več letalskih družb v Evropi in po svetu se zaradi nedeljskega incidenta z Ryanairovim letalom v Belorusiji izogiba tej državi. Med drugim so se za to odločili pri francoski družbi Air France, nemški Lufthansi in singapurski družbi Singapore Airlines. Beloruska Belavia pa je ustavila polete v Pariz in London.